Justin Timberlake e mais: O que toca hoje no Lollapalooza 2025? Veja horários e como assistir

O cantor Justin Timberlake é a principal atração do último dia do Lollapalooza 2025 neste domingo, 30. O artista se apresenta no principal palco do evento, o Palco Budweiser, que, mais cedo, também recebe o indie do Foster The People.

Para quem for acompanhar de casa, é possível assistir aos shows do festival, exceto o de Justin Timberlake, que não será transmitido, pelo Multishow, BIS ou Globoplay, a partir das 14h30. No streaming, o sinal será aberto (disponível para não assinantes) e vai revezar entre a programação do Multishow e do BIS.

Veja abaixo o que esperar das principais apresentações do dia e confira os horários de todos os shows segundo a programação oficial.