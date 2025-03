Sabrina Sato compartilha cliques da lua de mel com Nicolas Prattes na Ilha Desroches

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes compartilharam no Instagram novas imagens da lua de mel. O casal está curtindo um passeio na Ilha Desroches, que faz parte do arquipélago Seychelles, localizado no Oceano Índico a nordeste de Madagáscar.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, os dois aparecem aproveitando o mar de águas cristalinas e passeando de bicicleta. Eles estão hospedados no Four Seasons Resort Seychelles, hotel 5 estrelas com estadias privativas cujas diárias podem chegar a R$ 11 mil.

Recentemente, Sabrina falou pela primeira vez sobre a perda do bebê que esperava com o marido, durante a 11ª semana de gestação, em novembro do ano passado.