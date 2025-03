Lollapalooza: Com muita dança, Tate McRae mostra que é mais do que um hit de TikTok

É provável que parte do público do Lollapalooza 2025 só tenha reconhecido Tate McRae quando começou o refrão de Greedy, hit do TikTok que fechou seu show no festival na noite deste sábado, 29. Mas, com o todo da apresentação, a artista mandou um recado: traz mais do que apenas uma música que viralizou em um aplicativo.

Canadense de 21 anos, Tate tocou no Palco Budweiser, já bastante cheio - alguns para vê-la, outros aguardando o seu conterrâneo Shawn Mendes, principal atração do dia. Subiu ao palco por volta de 19h, vestindo shorts e corset de oncinha, e abriu com Sports Car, um pop dançante com refrão sussurrado que ganhou uma bela sequência de dança em cima de uma plataforma, com Tate acompanhada por um grupo de seis bailarinos.

Isso já deu o tom de todo o show, que tem muitas dance breaks, aquelas pausa na voz para entregar uma performance de dança mais elaborada. É uma chamada às origens da artista: Tate começou como bailarina e, com apenas 12 anos, foi finalista da versão canadense do reality show So You Think You Can Dance.