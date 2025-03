Lollapalooza: Com gritos de aumenta a guitarra, é um festival, Marina Lima se impõe com força

É significativo que Marina Lima, de 69 anos, faça sua estreia na edição de 2025 do Lollapalooza Brasil. Se o festival - indie em sua gênese - se assume deliberadamente pop atualmente, ninguém melhor para representar o pop brasileiro do que ela.

Foi Marina que mostrou ao País, a partir da década de 1980, o que era esse negócio de ser um artista pop - algo já assentado no mercado internacional àquela altura.

Marina mesmo definiu o que era ser pop. em entrevista à revista Bizz, ainda na década de 1980. "Pop é mistura. Pop é cultura contemporânea. (...). O que me interessa é que não existia uma música pop no Brasil. Ou era rock, rock; ou era brega, brega. Eu me proponho a misturar tudo isso e fazer música pop no Brasil", disse. A reportagem foi reproduzida em O Livro do Disco - Fullgás, de pesquisador Renato Gonçalves, que assinou o roteiro da apresentação de Marina no Lolla.