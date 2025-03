Lollapalooza: Benson Boone, do maior hit do TikTok em 2024, mostra que sabe o que é performar

O cantor e compositor americano Benson Boone não era um headliner deste segundo dia do Lollapalooza Brasil 2025. Esse posto ficou dividido entre Alanis Morissette e Shawn Mendes.

Havia certa apreensão do que Boone poderia mostrar no palco do festival. Aos 22 anos, ele é um artista do seu tempo. Suas músicas, principalmente Beautiful Things, foi alçada como hit graças ao TikTok - aplicativo atualmente essencial para a música pop produzida no mundo todo, seja para mostrar o que for, para quem quer que seja.

Com isso, foi a música mais vendida no planeta em 2024, segundo dados da Federação Internacional da Indústria Fonográfica, com 2,11 bilhões de unidades.