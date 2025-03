BBB 25: Vinícius é o assunto da madrugada e Renata retoma o termo 'pomba suja'

Ainda no desabafo, o brother afirmou que nunca precisou passar por dinâmicas na casa para ser ativo no jogo, enquanto outras pessoas se esconderam. "Programa inteiro com a língua enfiada, sem falar. Entendeu? Comendo pelas beiradas para chegar até aqui. A diferença foi essa, que eu dou minha cara a tapa desde o primeiro dia. E é isso", afirmou.

Minutos depois, os brothers do Quarto Anos 50 se uniram em um abraço.

Fantásticos falam sobre Vinícius

No gramado, Eva comentou com os aliados sobre a justificativa usada por Vitória Strada na formação do Paredão. Renata chegou à roda de conversa repercutindo as falas de Vinícius na sala. Maike disse que o brother estava desabafando e Vilma apontou que Vinícius queria chamar a atenção.

Momentos depois, o assunto da conversa foi Delma. Os brothers perguntaram a Eva por que a pernambucana queria enfrentá-la no Paredão. A bailarina respondeu que não entendia o motivo, já que Delma a salvou do Paredão passado, mas concordou que esse era um desejo da colega no jogo.

O assunto voltou a ser Vinícius e as sisters começaram a listar os movimentos do brother no jogo. Maike ressaltou que o grupo não reclama das dinâmicas negativas que recebe na casa e Eva confirmou.