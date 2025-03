BBB 25: Mãe de Vitória Strada chama Mateus de traidor e diz que amizade dele com a filha acabou

A mãe de Vitória Strada, participante do Big Brother Brasil 25, não teve papas na língua ao falar, nas redes sociais, sobre Mateus Pires, ex-participante do reality.

Marisete Strada, em resposta a postagens de Mateus, acusou-o de traição no jogo e afirmou que ele, ao mostrar saudade de Vitória após sua eliminação, estava se contradizendo.

A mãe da atriz concordou com publicações que apontavam omissão do arquiteto quando a sister era alvo de Thamiris e Camila no Quarto Nordeste na casa.