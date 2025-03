Will Smith lança álbum com referências a tapa no Oscar e casamento conturbado

Na segunda faixa do álbum, You Lookin’ for Me?, Smith segue respondendo a críticas e reflete sobre sua vida pessoal. "Minha vida pessoal com minha esposa? Cuide da sua, é complicado", diz um trecho da música, que faz referência às declarações de Pinkett Smith sobre a separação do casal desde 2016 - apesar de ainda estarem legalmente casados.

Além do impacto na vida pessoal, a confusão no Oscar também trouxe consequências profissionais para Smith. Ele foi banido da premiação por 10 anos, e a indústria do entretenimento se dividiu sobre como lidar com a situação na época.

Based on a True Story já está disponível, marcando o retorno de Smith à música com um tom mais provocativo e introspectivo.