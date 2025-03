Laranja, carne seca, açaí: brothers do Quarto Anos 50 apelidam rivais no 'BBB 25'

Antes, Diego Hypolito, conversando com Daniele, falou que estava na dúvida entre colocar a "carne seca" ou o "açaí" no Paredão, mas teme ir no "açaí" por ele já ter ido à última "promoção", referindo-se a Maike, que esteve no último Paredão.

Daniele é uma das que mais defende o uso dos codinomes para se referir aos rivais. Em conversa com Delma, ela avisa que a aliada deve usar códigos. "Às vezes a pessoa está vindo, pega uma fala sua no meio do caminho e passa tudo errado pra lá", aconselha a ginasta.

Na manhã de hoje, 28, os brothers usaram os codinomes para falar sobre a votação na formação do próximo Paredão. "‘Carne seca’ nunca saiu da geladeira, o que me pega bastante", disse Vitória Strada. "Eu acho que a ‘laranja’ tem que ficar um pouco em stand by, porque está com muito foco e é até bom para ela. Deve estar até em promoção lá fora", opinou Guilherme.

Essa semana, os brothers dos Anos 50 decidiram usar os códigos para os brothers rivais. Em consenso escolheram qual apelido usariam para quem. Daniele apelidou os irmãos gêmeos de ‘carne seca’ e ‘mandioca’, e Vitória definiu qual irmão teria qual codinome.

Veja quem é quem

Eva - Pera