INSS reativa aposentadoria de Hermeto Pascoal após músico reclamar de bloqueio; entenda o caso

O Instituto Nacional de Seguridade Nacional (INSS) reativou a aposentadoria do compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascoal nesta sexta-feira, 28, após reclamação feita pelo artista nas redes sociais.

Hermeto, de 88 anos, disse que teve seu benefício bloqueado pelo órgão. De acordo com o INSS, ele não sacava os valores desde 2021 e, por isso, o acesso foi suspenso. Isso acontece quando o segurado não retira o dinheiro em até 60 dias após a data do depósito. Assim, os créditos são devolvidos pelo banco ao INSS e o pagamento fica suspenso até que a situação seja regularizada com a atualização cadastral, inclusive no banco. O órgão também esclareceu que o músico recebe aposentadoria por meio do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Pascoal chegou a divulgar nota de repúdio contra o bloqueio da aposentadoria. O músico alegou que o benefício foi suspenso porque ele não compareceu para fazer a prova de vida presencial, na cidade de Curitiba, no Paraná, onde não mora há mais de 10 anos.