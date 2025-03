Globo nega fraude em votação do 'BBB 25' após denúncias de uso de bots

A empresa acrescentou que realiza "investimentos constantes" em suas plataformas e que conta com uma equipe especializada em segurança cibernética. A plataforma de votação, segundo o comunicado, tem a segurança certificada por uma auditoria externa independente.

Ainda de acordo com a nota, a Globo afirma monitorar permanentemente as curvas de votação com o auxílio de algoritmos e ferramentas de inteligência artificial. "Utilizamos diferentes mecanismos para garantir a segurança da votação, dentre eles, o captcha. Além dele, há outras camadas de segurança no nosso sistema, que inclusive se apoiam em recursos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, capazes de rapidamente identificar um robô e neutralizá-lo", diz o texto.

Veja a nota na íntegra:

