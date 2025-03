Fernanda Torres lamenta morte de Heloisa Teixeira: 'Mulher imensa'

Nascida em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, formou-se em Letras Clássicas pela PUC-Rio, com mestrado e doutorado em Literatura Brasileira na UFRJ e pós-doutorado em Sociologia da Cultura na Universidade Columbia, em Nova York.

Como acadêmica, definiu um campo de pesquisa que privilegia a relação entre cultura e desenvolvimento, segmento em que se tornou referência, dedicando-se às áreas de poesia, relações de gênero e étnicas, culturas marginalizadas e cultura digital.

Até 2023, assinava como Heloísa Buarque de Hollanda, usando o sobrenome do ex-marido, o advogado e galerista Luiz Buarque de Hollanda, tio avô de Chico Buarque, morto há mais de duas décadas. Foi também casada com o fotógrafo João Carlos Horta, com quem permaneceu por mais de 50 anos até a morte dele, em 2020.

Heloisa resolveu deixar o sobrenome do primeiro marido e escolheu, então, assinar como Teixeira - sobrenome da mãe. "Foi uma espécie de reencontro com minha mãe, que morreu há tempos, e tinha esse sobrenome na certidão", falou à VEJA no ano passado. A escritora disse que já não se identificava mais com o nome do ex-marido. "Foi, então, uma dupla libertação, um ato de empoderamento que fez com que eu me sentisse mais próxima de mim mesma", acrescentou.

Heloisa deixa os filhos André, Pedro e Luiz, conhecido como Lula, do casamento com Buarque de Hollanda.