Briga toma conta da casa após indicação de Vitória ao Monstro no 'BBB 25'

A tensão começou assim que João Pedro anunciou seu castigo. Vitória não escondeu a insatisfação e cobrou o brother pela forma como se dirigiu a ela, alegando que ele elevou o tom durante a justificativa. A atriz também apontou o motivo da escolha como sendo uma retaliação por tê-lo barrado em uma festa da casa.

"Você me colocou no paredão. Você me colocou no monstro porque eu te coloquei no barrado", disse ela, referindo-se à dinâmica do "Barrado no Baile", em que o Líder escolhe alguém para não ir à festa semanal.

Os irmãos, no entanto, rebateram imediatamente. João Gabriel afirmou que ouviu a palavra "índole" associada ao nome dele e do irmão em uma conversa anterior. João Pedro reforçou a acusação, alegando que se sentiu ofendido e que sua escolha foi uma resposta a isso. "Você questionou nossa índole, eu não gostei. Eu não gosto", afirmou o Anjo.

Vitória se defende

A atriz negou veementemente ter atacado os dois. Disse que jamais falou sobre o caráter dos irmãos e que não compreendia o motivo da reação. "Eu acho vocês dois caras incríveis com uma índole intacta. E eu não tô aqui pra questionar isso", disse.

O clima ficou mais tenso à medida que os brothers falavam ao mesmo tempo, interrompendo uns aos outros. Vitória, visivelmente incomodada, pediu várias vezes para ser ouvida. "Deixa eu terminar pelo menos a minha frase?", reclamou.