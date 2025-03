Astros do cinema e votantes repudiam Academia do Oscar por resposta a diretor palestino

Vários astros de Hollywood, como Olivia Colman, Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo, Javier Bardem, Penélope Cruz, Emma Thompson, entre outros, assinaram uma declaração exigindo uma resposta mais contundente da Academia do Oscar referente ao caso do cineasta Hamdan Ballal. A informação é do portal Deadline.

O diretor palestino e vencedor do prêmio pelo filme Sem Chão, detido após ser espancado por colonos israelenses, foi liberado da prisão por Israel na última terça-feira, 25.

A lista também traz a assinatura dos seguintes brasileiros votantes no Oscar: Alice Braga, Lais Bodanzky, Pedro Kos, Rodrigo Teixeira, Maria Augusta Ramos, Anna Muylaert, Paula Barreto, Alê Abreu, Petra Costa, Daniel Rezende, Sara Silveira e Vania Catani.