Xuxa celebra 62 anos no 'Mais Você', revisita aniversários e revela detalhes de cirurgia

Xuxa Meneghel completou 62 anos nesta quinta-feira, 27, e escolheu celebrar a data ao lado de Ana Maria Braga no programa Mais Você. A apresentadora foi recebida com emoção pela anfitriã, que não conteve as lágrimas ao reencontrar a amiga de longa data.

"Essa noite eu até sonhei com você. Pensei 'que bom poder viver e receber amigos'", revelou Ana Maria, contando que mal conseguiu dormir de ansiedade para a visita.

A chegada de Xuxa também foi marcada pelo carinho do público. Fãs se aglomeraram na porta dos estúdios da Globo, segurando cartazes e presentes para a Rainha dos Baixinhos.