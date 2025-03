Tudo o que você precisa saber para aproveitar o Lollapalooza 2025: horários, shows e mais

Os portões do Lollapalooza 2025 se abrem às 11h ao longo do final de semana, com as primeiras apresentações iniciando às 12h. Se você é daqueles que gosta de aproveitar cada minuto do evento, é bom se programar para chegar cedo e evitar filas. Tome cuidado, no entanto, se você planeja ir de carro: as ruas ao redor do evento costumam ser fechadas para o trânsito, dificultando o acesso ao festival via automóvel.

Para ir até o Autódromo de Interlagos, a melhor opção é optar pelo transporte público ou pago. No final de semana do Lollapalooza, o metrô e o trem terão operação 24h, garantindo que todos cheguem em casa após o evento. A estação mais perto do evento é a estação Autódromo, localizada na Linha 9 - Esmeralda.

Além da passagem normal, a ViaMobilidade também oferece o serviço de Trem Expresso. A opção custa R$ 30 por dia e engloba a ida e a volta. O embarque é feito nas estações Pinheiros e Morumbi-Claro. A vantagem dessa opção é que o trem só faz paradas nas duas estações, possibilitando um trajeto mais rápido para o festival. O horário de embarque, no entanto, deve ser marcado com antecedência nesse site .

O festival também oferece alguns ônibus que podem ser contratados para facilitar o percurso - o Lolla Transfer e o Express. O Transfer é a opção mais cara, custando R$ 190 por dia e englobando ida e volta. Ao todo, são nove pontos de embarque ao redor da grande São Paulo. Além do conforto de um ônibus executivo, o Transfer é o único transporte que desembarca no Autódromo. Os ingressos, no entanto, devem ser comprados com antecedência nesse site . As vagas estão sujeitas à lotação do ônibus.

Já o Express é a opção mais em conta, custando entre R$ 30 e R$ 40 por dia e englobando ida e volta. Ao todo, são três pontos de embarque e desembarque ao redor da cidade de São Paulo. O Express deixa os convidados em frente ao portão de entrada do evento. Além do preço, a outra grande vantagem do transporte são os horários de saída: a cada 20 minutos entre 9h e 20h. Os ingressos podem ser comprados com antecedência nesse site .

Lembre do ingresso digital