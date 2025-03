Paulo Leminski é o autor homenageado da Flip 2025

O escritor e poeta Paulo Leminski (1944-1989) será o autor homenageado da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que acontece de 30 de julho a 3 de agosto.

Tradição desde a primeira Flip, a escolha do autor homenageado promove novas leituras de sua obra. Elegendo Leminski como o grande nome da vez, o festival joga luz sobre a poesia brasileira, sobretudo a chamada poesia marginal - como o fez na edição passada, quando destacou o gênero da crônica ao homenagear o escritor e jornalista João do Rio, pseudônimo mais famoso de Paulo Barreto (1881-1921), um dos pioneiros do jornalismo literário no Brasil.

Quem foi Paulo Leminski