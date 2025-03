Nova IA da OpenAI que gera imagens viraliza entre brasileiros e sai do ar

O ChatGPT ganhou nesta quarta-feira, 25, uma versão aprimorada do seu gerador de fotos por inteligência artificial (IA), o Imagens. Inicialmente, o novo produto da OpenAI estava disponível a todos, entretanto, a empolgação dos usuários - inclusive dos brasileiros - foi tanta, que ele precisou ser desativado saiu da versão gratuita.

Segundo a OpenAI, com a tecnologia do GPT-o4, a IA não vai mais gerar imagens confusas e com erros de escrita, o que era um problema constante para quem tentava criar dentro do chatbot. Anteriormente, a tecnologia só tinha capacidade de adicionar de cinco a oito objetos para a arte produzida. Agora, a OpenAI disse que as imagens conseguirão gerar até 20 objetos sem erros. Um gerador de imagens de alta qualidade era uma melhora muito aguardada pelos fãs do chatbot.

A melhora da capacidade de escrita da IA tem uma explicação. A tecnologia anterior, a DALL-E usava o método da difusão, que é quando as imagens vão aparecendo na tela. O GPT-o4 funciona como uma leitura, com as palavras surgindo da esquerda para a direita, o que torna o raciocínio da IA menos confuso.