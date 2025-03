Gabriela Duarte fala sobre menopausa: 'alterou meu estado de espírito'

A atriz Gabriela Duarte, de 50 anos, tem dois filhos adolescentes: Manuela, de 18 anos, e Frederico, de 13. Em entrevista ao Estadão, em que ela falava sobre a peça O Papel de Parede Amarelo, que ela estreia em São Paulo nesta sexta-feira, 28, ela falou também sobre sua nova fase profissional, educação e maternidade.

Divorciada desde 2022 e sem contrato fixo com TV, ela disse que "andar com as próprias pernas" tem seu custo, mas que isso é bom porque abre possibilidades de experimentar coisas novas - como este seu primeiro monólogo - e de ficar mais perto dos filhos.

"É inegável o privilégio de permanecer mais perto dos meus filhos e ficar de olho nesta fase em que eles, adolescentes, não obedecem como na infância", comentou.