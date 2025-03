Fabiana Justus celebra um ano pós-transplante e comemora com os filhos

Fabiana Justus usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para celebrar um ano do dia em que passou por transplante de medula óssea. No ano passado, a influenciadora digital foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, e agora relembra o procedimento cirúrgico para agradecer pela nova fase.

A filha de Roberto Justus publicou uma série de fotos nos Stories do Instagram, mostrando o dia em que estava no hospital para realizar o transplante de medula e momentos atuais, tomando café da manhã ao lado dos filhos, praticando exercícios e de volta ao hospital para realizar um novo tratamento. "Bom dia! 1 ano desse dia, meu transplante de medula. E tem jeito melhor de começar meu dia? Gratidão que não cabe em mim", escreveu. Em seguida, ela completou: "Corri 5km agradecendo e agradecendo."

Nesta semana, a influenciadora revelou que está sendo medicada com corticoide, pois alguns monitoramentos de GVHD (Graft Versus Hot Disease) revelaram que certas áreas de seu corpo estão sendo atingidas pela nova medula óssea como mecanismo de defesa.