'E.T. o Extraterrestre': boneco original do filme vai a leilão por valor milionário; saiba qual

"Esperamos que os artefatos oferecidos tragam imensa alegria para aqueles que os apreciarão nos próximos anos, assim como trouxeram grandes emoções para minha família e moldaram a magia da minha infância", disse à imprensa Daniela Rambaldi, filha do artista.

O lote da Sotheby’s em que o boneco está incluso foi batizado de "There are Such Things: Terror, ficção científica e fantasia do século 20 na tela", e apresenta outras peças históricas do cinema, como figurinos, adereços e cartazes, datados do início dos anos 1930 até o final do século. Esboços do filme E.T. também estão incluídos.