Chuva no Lollapalooza? Veja previsão do tempo e dicas para não sofrer com lama e águas de março

- A escolha do look é importante, mas não pelos motivos que você pensa. Pensar em looks estilosos também faz parte da experiência do Lollapalooza, mas é preciso pensar em roupas que vão te fazer aguentar a lama e a andança. Quer ir de roupas claras? Nem pensar. Escolha roupas e sapatos escuros e de fácil lavagem (coturnos e galochas, se confortáveis, são uma boa pedida). O ideal é não ter apego e já ir pensando que os sapatos usados no Lollapalooza nunca mais serão os mesmos.

- Hidrate-se, alimente-se bem e se divirta-se. Aguentar um dia de Lollapalooza é cansativo, mas aguentar os três é bem mais. Apesar disso, estar perto de artistas de que se gosta e viver a experiência do festival é sempre inesquecível. Ao longo do dia, sempre tenha água à disposição (o festival vai permitir a entrada de garrafas de plástico para consumo de água sem tampa) e alimentos leves (o evento permite que o público leve alimentos industrializados ou frutas e sanduíches em embalagem transparente e do tipo "zip lock"). E, o mais importante: divirta-se.