Boni mostra o que foi feito no Retiro dos Artistas com dinheiro doado por ele; assista

A nova lavanderia da instituição também passou por uma reestruturação completa, com equipamentos modernos e maior funcionalidade. Cida Cabral agradeceu a solidariedade do ex-diretor e ressaltou o impacto positivo da doação. "Mais do que funcionalidade, isso representa cuidado e dignidade para nossos artistas", declarou.

Durante a visita, Boni reencontrou antigos amigos, como a atriz Íris Bruzzi, conhecida por seu papel na primeira versão da novela Vale Tudo, além do presidente do Retiro, Stepan Nercessian. O ex-diretor da Globo ainda reforçou seu compromisso com a instituição e destacou que ainda há muito a ser feito para garantir melhores condições aos artistas aposentados que vivem no local.