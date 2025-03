Testemunha revela que stalker perseguiu Gene Hackman e Betsy Arakawa antes da morte do casal

Segundo o depoimento do cabeleireiro, o homem misterioso chegou a se aproximar do casal e, com uma pasta com fotos de Gene Hackman na mão, pediu para que o ator as assinasse. Betsy, então, confrontou o homem e pediu para que ele "tivesse mais respeito" com a intimidade do casal.

Na segunda ocasião, o mesmo homem os seguiu até outra localidade e chegou a oferecer uma garrafa de vinho para o casal, que prontamente negou o presente. "Eu falei, ‘Meu Deus, Betsy. Isso é loucura. Você não deveria ter se aproximado dessa pessoa’", finalizou Christopher.

Relembre a morte do casal

No dia 7 de março, as autoridades revelaram que Betsy morreu pelos efeitos do hantavírus, que causa uma doença respiratória e está associado a fezes de roedores, aos 65 anos. A data estimada da morte da pianista é no dia 12 de fevereiro.

Já Hackman, de 95 anos, teria morrido uma semana depois, vítima de doença cardíaca. A médica legista chefe Heather Jarrel informou que a doença de Alzheimer foi um fator contribuinte para a morte do ator.

As mortes de Hackman e Arakawa foram consideradas como sendo de causas naturais, mas a polícia de Santa Fé ainda não concluiu a investigação, com o objetivo de fazer uma linha do tempo com informações obtidas dos celulares coletados na casa. "O caso é considerado aberto até que tenhamos as informações necessárias para fechar a linha do tempo", disse uma porta-voz à Associated Press. (Com AP)