'Novocaine', 'Oeste Outra Vez' e mais estreias da semana no cinema

Oeste Outra Vez

Premiado no Festival de Gramado, o drama com Babu Santana e Ângelo Antônio acompanha dois homens brutos que não conseguem lidar com suas fragilidades.

Câncer com Ascendente em Virgem

Clara é uma professora que passa a enxergar a vida de outra forma após o diagnóstico de câncer de mama. Inspirado na história real de Clélia Bessa, com roteiro de Suzana Pires.

Parthenope - Os Amores de Nápoles

O filme acompanha a vida de Parthenope, do nascimento aos dias atuais, em busca de amor e liberdade.