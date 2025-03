Maike surpreende Vitória Strada com comentário sobre sua aparência no 'BBB 25'

Em dia de Festa do Líder no BBB 25, uma conversa leve na área externa terminou com um comentário de Maike que chamou atenção. Ao falar sobre os preparativos da noite, o brother surpreendeu Vitória Strada com um elogio direto, que arrancou reações dos colegas e da própria atriz.

Vitória conversava com Maike, Delma, Daniele e Diego Hypolito na tarde desta quarta-feira, 26, enquanto comentava que pretendia se arrumar cedo para a festa.

Delma provocou: "Ela se maquia quinhentas vezes", e todos caíram na risada. Maike aproveitou o momento para elogiar: "Ela nasceu pronta. Você tem uma make natural, de Deus".