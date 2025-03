Lollapalooza 2025: o que pode e o que não pode levar para o festival?

Na atual edição, os pagamentos foram simplificados. Se você deseja consumir algum alimento em um dos 85 pontos de alimentação do evento, é necessário pagar com cartão de débito ou de crédito no caixa. Para transações em dinheiro e Pix, é necessário comprar um cartão e carregar os créditos em um dos Caixas Cashless espalhados pelo festival.

O Estadão separou a lista dos objetos que podem e que não podem ser levados nos dias do festival. Confira:

O que pode levar?

- Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa;

- Alimentos industrializados devidamente lacrados (exemplos: biscoitos, torradas, barras de cereal etc);

Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";