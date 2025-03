Hugo Bonemer comenta cancelamento da peça de 'Harry Potter': 'Frustração'

Ele compartilhou uma foto do processo de audição e disse que foi um dos momentos mais felizes de sua vida.

"Saber que eu quase fui o Harry Potter já seria surreal. Saber disso pela notícia de que a peça foi cancelada bom, isso entra naquela categoria de ‘vida de artista’. A frustração é do tamanho do sonho, mas qual sonho que não vale cada segundo, né? Obrigado aos que sonharam junto, seja na produção ou no elenco e aos que acreditaram em mim pra essa responsabilidade."

Ele ressaltou que optou por realizar o pronunciamento após receber muitas perguntas sobre o assunto.

O Estadão entrou em contato com a VME, produtora responsável por trazer o espetáculo até o Brasil, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Segundo a Quem, os artistas que participaram das audições receberam a notícia de que a peça foi cancelada por e-mail. Na mensagem, era dito que a produção foi "adiada indefinidamente". "Desafios significativos além do nosso controle nos impediram de lançar a produção no nível de qualidade que esperávamos", afirmava ainda o texto.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais