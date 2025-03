Fátima Bernardes lembra diagnóstico de câncer no endométrio: 'Já sabia que tinha alguma coisa'

"É um exame bem chato e eu tive todos os problemas que pode ter. É a tal da crise vagal, eu tive desmaio, calafrio, taquicardia. E aí esse médico é muito engraçado, é um cara que é muito conceituado, ele falou: ‘Você tem o útero introvertido, e não estou vendo uma areazinha aqui (...) Vou falar com a sua médica porque eu já sei que daqui a seis meses (...) ela vai querer fazer tudo de novo, então vamos fazer no hospital’."

Segundo a jornalista, a surpresa veio quando recebeu uma mensagem da sua médica com o resultado dos exames, e notou uma diferença no seu tom de voz. "Ela normalmente, quando eu fazia os exames, me deixava recado e dizia assim: ‘Fátima, recebi. Está tudo ótimo, quando puder me liga’. Nesse dia ela falou assim: ‘Fátima, quando puder me liga’. Eu já sabia que tinha alguma coisa."

Como o diagnóstico aconteceu cedo, Fátima contou que realizou a cirurgia para a retirada do tumor apenas quatro dias depois do resultado dos exames. Atualmente curada, ela aproveita para incentivar outras mulheres a realizarem exames preventivos.

Na época, Fátima comunicou um afastamento do trabalho e agradeceu ao namorado, Túlio Gadêlha: "Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros", escreveu no Instagram, na ocasião.