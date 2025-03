'Estou vivendo um conto de fadas', diz Can Yaman, protagonista da nova série 'El Turco'

O ator Can Yaman investe seriamente em seu papel de galã turco do momento. Em entrevista coletiva na noite desta terça-feira, 25, para a divulgação da série El Turco, da qual é o protagonista, Yaman não poupou galanteios de gosto duvidoso às influenciadoras que aguardavam ansiosas para fazer selfies com ele. "Seu cabelo é lindo", disse para uma delas. "Você tem namorado?", perguntou para outra.

Para a coletiva e sessão de fotos, o ator se apresentou com calça preta, camisa da mesma cor aberta no peito, vários colares e anéis, barba feita à régua e bronzeado em dia. "Eu amo as mulheres", disse durante a entrevista. "Adoro ficar cercado por elas; não gosto quando homens me pedem selfies."

O ator, de 35 anos, está no Brasil desde o último domingo para a divulgação da nova série, disponível na plataforma Globoplay desde a última sexta-feira, 21. Em El Turco, Can Yaman interpreta o guerreiro Hasan Balaban, o turco do título, um soldado do Império Otomano que, depois de gravemente ferido na célebre batalha de Viena, de 1683, acaba sendo acolhido na remota vila de Moena, na província de Trento, nos alpes italianos, onde se torna um herói local ao lutar ao lado dos moradores contra os desmandos dos senhores feudais.