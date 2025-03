Com eliminação de Aline no 'BBB 25', brothers acertam as contas na casa

Diego disse ao goiano que escuta as críticas que recebe no Sincerão, mas não gosta quando supõem algo que ele não é, e por isso ficou chateado com João Gabriel.

Diego ainda fez questão de destacar que não gostou do brother ter dito que ele estava de férias e afirmou que trabalha de "segunda a segunda" para manter a família. João Gabriel reforçou que não falou da forma que foi interpretado pelo brother.

Grupo Anos 50 pensa no próximo Paredão

Em conversa com Delma e Guilherme, Daniele pensa no próximo Paredão e se questiona se ela e o irmão terão uma semana tranquila no reality. Delma tranquiliza a sister e diz acreditar que os próximos alvos serão ela e Vinícius, a depender da liderança.

Guilherme e Vinícius avaliam Eva e Renata

Em conversa com Delma e Vinícius na área externa, Guilherme diz que Eva e Renata tiveram dificuldade de integrar algum grupo no reality e não se tornaram prioridade de ninguém no jogo. Delma e Vinícius acham que as sisters correram do jogo durante o confinamento e fizeram boa vizinhança com todos os grupos da casa.