'Central do Brasil', de Walter Salles, ganha exibição com trilha sonora ao vivo; saiba detalhes

Central do Brasil, filme de Walter Salles com Fernanda Montenegro que levou o Brasil ao Oscar em 1999, terá exibição especial com trilha sonora tocada ao vivo por uma orquestra. O evento, batizado de Cine Concerto Central do Brasil, acontece em São Paulo no dia 11 de abril, uma sexta-feira, às 21 horas, no Teatro B32. Os ingressos custam entre R$ 50 (meia-entrada) e R$ 160.

A experiência contará com a participação dos músicos Antonio Pinto e Jaques Morelenbaum, compositores da trilha original do filme. O espetáculo foi idealizado pelo diretor e produtor musical Anselmo Mancini, e a regência será de Alexey Kurkdjian.

Com um sofisticado sistema de sincronização, permitindo que músicos e maestro acompanhem a projeção com precisão absoluta, o projeto de Mancini recebeu convites para apresentações em festivais internacionais, como o MATE Festival 2024 em Portugal e o LABRFF 2025 em Los Angeles.