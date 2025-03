Após saída de Aline, clima pesa no 'BBB 25' e brothers enchem Queridômetro de 'alvo'

A tensão entre os grupos também se refletiu no Queridômetro. O emoji de "alvo" foi o mais utilizado entre os participantes. Eva marcou Daniele Hypolito, Joselma, Vitória Strada e Diego Hypolito.

Joselma escolheu Eva, Renata e Vilma. Maike apontou para Daniele Hypolito, Joselma, Vinícius e Diego Hypolito. Renata indicou Joselma e Vinícius. Eva também usou o emoji de "mala" para Vinícius.

O luto dos aliados

No outro lado da casa, o impacto da saída de Aline foi sentido com mais intensidade. Vinícius, aliado da baiana, conversou com Delma e revelou estar abalado desde o anúncio do resultado. "Chumbo grosso. Nada diferente do que eu estou tomando desde o começo. Só aceitar agora e seguir a caminhada", disse. Logo depois, completou: "Minha cabeça não para desde ontem. Meus pensamentos estão me sufocando."

A ausência de Aline também foi sentida por Delma, que dividia o Quarto Anos 50 com a ex-participante. Em um momento de conversa com as colegas, a sister lamentou:

"A casa não é a mesma coisa sem o fogo de Aline."