Aline é a décima eliminada do 'BBB 25'

Aline foi a décima eliminada do BBB 25 nesta terça-feira, 25, com 51,73% dos votos. A sister disputou o Paredão com Maike e Diego Hypolito, que receberam 47,34% e 0,93%, respectivamente. O Paredão ultrapassou 200 milhões de votos e foi o recorde do programa.

Na semana passada, Gracyanne Barbosa foi a nona eliminada, com 51,38% dos votos. A berlinda disputada pela influenciadora com Eva e Daniele Hypolito teve o recorde de votação da temporada. Veja, abaixo, a lista de quem já saiu do BBB 25.

Pouco antes da eliminação, Maike disse estar "com o coração apertado". Já Aline afirmou estar "feliz com a história que escreveu no BBB". Diego comentou que se sente mais "tranquilo" do que os outros paredões que já disputou.