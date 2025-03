Aline comenta sobre falsidade de Vilma após eliminação: 'decepcionante'

"A questão do jogo pesava muito: estávamos em grupos opostos. Ele tinha vínculos com pessoas que teciam comentários negativos sobre mim. Eu ouvia comentários negativos sobre ele, mas eu tive personalidade [...] Mas eu estava sendo muito sincera e honesta com o meu coração", explanou também, sobre Diogo.

Aline avaliou também o possível motivo de sua saída: "Eu sentia que seria pela minha intensidade, e isso incluía os embates que eu tinha lá dentro". Entretanto, confessou que o relacionamento com Diogo Almeida no início do reality corroborou com a eliminação.

"Disseram que por vezes eu dei uma apagada [...] Os erros fazem parte da nossa trajetória", completou.

Ela elegeu Vilma como a pessoa "mais falsa da casa", e admitiu que eliminaria João Gabriel se pudesse.

Perguntada por Ana Maria, também disse que João Pedro se esconde no jogo: "Não se posiciona".

"Acho que a Eva não teve muita expressividade no jogo [...] Está passando por aí escorregando", completou também. Ela desejou, por fim, que Vinícius venha a ganhar o BBB 25.