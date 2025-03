'Adolescência': o que a imprensa internacional diz sobre a série de sucesso?

Variety: ‘Desvenda as complexidades da humanidade’

O veículo especializado americano destaca o teor sombrio da série e a capacidade de destacar as falhas geracionais. A crítica Aramide Tinubu escreve:

"Sombria e escrita brilhantemente, esta série desvenda as complexidades da humanidade e da masculinidade e como a ascensão da manosfera se permeou de forma tão assustadora e rápida nas vidas dos jovens por meio das mídias sociais. Embora a negligência dos Millers com Jamie certamente não seja evidente, está claro que barreiras de proteção reais são necessárias para os adolescentes porque, deixados por conta própria, as coisas podem rapidamente se tornar um pesadelo."

Rolling Stone: ‘Uma história complexa sobre o mundo em que crianças e pais vivem hoje’

"Mesmo com essas grandes atuações, mesmo com o brilhantismo técnico em exibição, esta não é uma série fácil de assistir. O final, em que Eddie, Manda e Lisa têm que lidar com o que o resto de suas vidas pode ser, e com as maneiras como eles temem ter falhado com Jamie, é quase insuportavelmente triste às vezes. Mas no que Adolescência tem a dizer, e em quão eloquente e audaciosamente diz isso, ela também está entre as melhores coisas - e uma das primeiras concorrentes à melhor coisa - que você verá na telinha este ano."

The Hollywood Reporter: ‘Impressionante e intrigante’