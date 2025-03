Academia do Oscar se recusou a apoiar cineasta detido por israelenses, diz codiretor

O codiretor israelense Yuval Abraham, responsável pelo documentário vencedor do Oscar 2025, Sem Chão, expressou sua indignação com a recusa da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos em se posicionar publicamente sobre o ataque sofrido por Hamdan Ballal, cineasta palestino e também codiretor do filme. Ballal foi espancado por colonos israelenses na Cisjordânia e posteriormente detido pelo exército de Israel. O incidente gerou uma mobilização internacional.

Em uma postagem no X, Abraham lamentou a atitude da Academia, que não emitiu nenhum comunicado de apoio a Ballal durante o período em que ele foi espancado e torturado. "A Academia dos Estados Unidos, que nos concedeu um Oscar há três semanas, se recusou a apoiar publicamente Hamdan Ballal enquanto ele era espancado e torturado por soldados e colonos israelenses", escreveu o cineasta.

Abraham destacou que a Academia Europeia expressou solidariedade, assim como várias outras premiações e festivais. Contudo, a pressão de membros da Academia dos EUA, especialmente da categoria de documentários, não foi suficiente para que a entidade tomasse uma posição pública.