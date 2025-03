Preta Gil encontra Ivete Sangalo, Bruna Marquezine, Fe Paes Leme e mais amigos

Depois, a cantora mostrou os amigos enquanto colocavam uma meia compressora em Preta Gil. A filha de Gilberto Gil passou por uma pielonefrite (infecção urinária) recentemente, e recebeu alta de uma internação em 8 de março.

Jude também comentou, sobre o encontro de amigos: "Não é Natal mas foi uma noite feliz". Em outro vídeo, a influenciadora mostra para Preta uma de suas pinturas do livro Bobbie Goods.

Entenda a internação de Preta Gil

A cantora foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde, estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após a histerectomia, ela realizou mais uma cirurgia para a retirada de tumores, que resultou na colocação de uma bolsa de colostomia definitiva.