Morre L.J. Smith, autora de 'The Vampire Diaries', aos 66 anos

Ela chegou a lecionar no ensino fundamental durante alguns anos, mas acabou abandonado a carreira de professora para perseguir o sonho de ser uma escritora.

O seu primeiro livro foi Night of the Solstice, de 1987, uma fantasia para o público infantil. Foi em 1991, no entanto, que Smith alcançou o grande sucesso com o primeiro volume da série Vampire Diaries. Em menos de dois anos, ela lançou outros três livros da saga.

A franquia de vampiros foi adaptada para a televisão em 2009 pela emissora The CW. Protagonizada por Paul Wesley, Nina Dobrev e Ian Somerhalder, a série conta a história de dois irmãos transformados em vampiros que lutam para esconder sua monstruosidade. Tudo desanda, no entanto, quando um deles se apaixona por uma humana.

No mesmo ano, Smith retornou ao mundo literário dos irmãos Salvatore e lança um novo livro da saga, The Return: Nightfall. Nos próximos dois anos, a autora lançaria mais dois volumes. A série fez bastante sucesso, mas Smith não teve tempo para aproveitar os frutos.

Ainda em 2011, ela foi afastada da saga pela sua própria editora, que detinha os direitos do universo e dos personagens. A editora queria que Smith mudasse seus planos e seguisse um caminho narrativo mais lucrativo.

Quando a autora se recusou, ela foi demitida e outros escritores passaram a escrever os livros do universo de The Vampire Diaries.