Lima Duarte celebra 95 anos em festa intimista com netos e bisnetos

Lima Duarte celebrou seus 95 anos em uma festa intimista ao lado de netos e bisnetos. Embora a data oficial de seu aniversário seja no próximo sábado, 29, a comemoração foi antecipada no último domingo, 23, no sítio onde o artista vive recluso, em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

A neta do ator, Laura Jardim, compartilhou um registro da celebração em suas redes sociais. No vídeo, Lima aparece cercado pela família e assoprando as velinhas do bolo. Laura é filha de Júlia Martins, filha caçula do ator, que morreu em fevereiro de 2024.

Desde sua última aparição na TV, em 2022, na novela Além da Ilusão, Lima Duarte optou por uma vida tranquila longe da agitação da cidade grande. Apesar do desejo de reclusão, ele mantém suas redes sociais ativas, onde compartilha reflexões e momentos de seu cotidiano no campo. O ator também recebe visitas de amigos próximos.