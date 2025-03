Globo anuncia a saída de duas apresentadoras do 'Saia Justa'

A emissora explica também que Eliana e Bela Gil seguirão na conversa, em debates sobre atualidades e o universo feminino: "Nesta nova etapa, o Saia Justa se consolida como um espaço de leveza, descontração e prazer para o público feminino, sem deixar de lado as conversas inspiradoras".

O Saia Justa inicia sua nova temporada a partir de 30 de abril, com exibição semanal às quartas-feiras, 22h30. O programa está disponível no GNT e no Globoplay.