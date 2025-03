Emparedado, Maike elogia Renata no 'BBB 25': 'Não perde esse coração'

Durante uma conversa na área externa da casa do Big Brother Brasil 25, Renata contava a Maike suas experiências anteriores, de viagens e a relação com as alunas, quando o paulista a elogiou: "Tu é uma pessoa que me encantou por causa do jeito que você lida com Deus".

"Eu queria que você soubesse que você é incrível", prosseguiu ele. "Não perde esse coração, não deixa nada, nem raiva, nem rancor, nem nada, tomar conta dele, que tu é uma menina muito f***." A bailarina agradeceu, e Maike completou: "Eu acho muito lindo também como você fala da sua mãe."

Maike então relembrou a ocasião em que Renata voltou da Vitrine Seu Fifi: "Poucas pessoas fariam o que você fez, com o tanto de informação e poder. Pouquíssimas pessoas aqui teriam o senso de poupar coisas, de escutar até um aliado falar algo e não se afastar dele. Isso é maturidade. (...) Tem que ter coragem. Tu é corajosa. Eu admiro isso." Renata agradeceu e disse acreditar que todos que estão na casa são corajosos.