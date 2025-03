Diego Hypolito descarta conversa com João Gabriel: 'Não quero canalizar energia para isso'

As palavras do Sincerão continuam movimentando a casa do Big Brother Brasil 25. Emparedado, Diego Hypolito desabafou com seus aliados do Quarto Anos 50 na manhã desta terça-feira, 25, e afirmou não considerar conversar com João Gabriel nesse momento. O ex-ginasta não gostou de ter ouvido que estaria de férias na casa durante o Sincerão da noite de ontem, 24.

Daniele Hypolito contou aos aliados o que havia acontecido na noite anterior, em que, depois de João Gabriel ter falado coisas ruins de Diego no Sincerão, a irmã também se estranhou com o goiano e conversou com João Pedro.

Daniele saiu em defesa do irmão e explicou porque tomou a atitude de conversar com os gêmeos. "Falar que você está aqui de férias, não gostei. Falar que eu estou aqui de férias, não gostei! Você pode não ter falado, mas eu me doí duas vezes: uma por mim, porque não estava lá para me defender, e outra pela pessoa, porque eu sei o quanto você trabalha e o quanto você é gentil", disse a ex-ginasta.