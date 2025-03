Diego Hypolito desabafa sobre Gracyanne Barbosa no 'BBB 25': 'Não me ama'

Na tarde desta terça-feira, 25, Diego Hypolito abriu o coração para sua irmã, Daniele, em conversa na academia do BBB 25. Ao refletir sobre os relacionamentos formados dentro da casa, o ginasta relembrou sua proximidade com Gracyanne Barbosa, já eliminada do programa.

Os irmãos discutiam sobre a relação complicada com os gêmeos João Gabriel e João Pedro, com quem Daniele teve desentendimentos recentes. Diego, então, mencionou que, no confinamento, prioriza quem demonstra reciprocidade em afeto.

"Aqui tudo são escolhas, e eu estarei do lado de quem escolheu me escolher também, me abraçar. Tiveram duas pessoas que eu falei que eu amo, aqui. Duas, não, três, desculpa, que eu esqueci da Gra", revelou.