'BBB 25': Renata e Vinicius trocam emojis negativos no Queridômetro após embate no Sincerão

Eva disse que refletiu bem e lembrou que foi o baiano quem começou a colocá-la no lado oposto do jogo. "Acho que por eu ter me desentendido com a Aline, mas ele que começou. Ele me vetou da Prova do Anjo no dia que eu falei que se ganhasse eu levaria ele, depois me eliminou da Prova do Líder, depois votou em mim, depois me levou para o Sincerão, me xingou, quando eu fui perguntar sobre o xingamento, ele foi grosso e ríspido na resposta e depois ele tirou as coisas da minha família. O que foi que eu fiz para ele? Nunca nem votei nele", lamentou a bailarina.

No Sincerão da última segunda, os jogadores participaram de uma dinâmica que funcionou como um "resta um", em que tinham que eliminar itens relacionados à vida e família dos brothers. Renata destruiu uma foto da família de Vinícius, enquanto ele tirou um objeto afetivo da sister. Apenas Guilherme pôde ouvir todo o áudio de sua esposa.