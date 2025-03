BBB 25: Madrugada pós-Sincerão tem choro coletivo e discussão entre brothers; veja o resumo

Deixando as desavenças de lado por alguns minutos, Eva e Aline se abraçaram após o Sincerão e a cearense afirmou que estava tudo certo.

Diego e Vitória trocam declarações no gramado

No gramado da casa, Diego e Vitória choraram juntos e trocaram palavras de carinho. O brother disse à atriz que ela é a segunda pessoa que ele mais ama na casa e Vitória agradeceu ao ex-atleta por aceitá-la da forma que ela é.

Diego ainda citou que não esperava criar um laço com a atriz no início do jogo, mas reforçou que está feliz pelo rumo que a amizade entre os dois tomou. Vitória elogiou o amigo afirmando que apesar do jogo, ele se manteve íntegro.

Daniele justifica seu posicionamento no jogo

Na mesa do Vip, Daniele Hypolito conversou com Aline, Vinícius e Guilherme sobre seu posicionamento no jogo. A sister afirmou que seu temperamento não influencia no seu jogo e que as pessoas não sabem o que ela passou e escutou no atletismo até ser como é atualmente.