A Feira do Livro 2025: lista de autores tem Marcelo Rubens Paiva, Drauzio Varella e portugueses

A sincronia gerou certo desconforto no meio editorial, já que as editoras devem enfrentar impasses logísticos - e acabar impossibilitadas de marcar presença nos dois eventos. Isso porque costumam trabalhar com uma mesma equipe para a participação em feiras, o que afeta principalmente as pequenas e médias casas editoriais.

Para Werneck, a simultaneidade deve, sim, trazer desafios logísticos e de planejamento para os editores que participarem dos dois eventos, mas ele pensa que "já estamos colhendo benefícios dessa situação, como o compartilhamento de autores e a possibilidade de levar o assunto livro para a mídia do país inteiro durante aqueles dias muito especiais de junho", disse ao Estadão. "É uma espécie de alinhamento astral. Em junho, o grande tema na pauta do País vai ser o livro".

No ano passado, A Feira do Livro foi realizada entre 29 de junho e 7 de julho, por conta de obras na praça Charles Miller. A organização optou por retornar ao feriado de Corpus Christi pelo bom desempenho observado em outra edição.

"A edição de 2023, que foi em cima do feriado, foi inesquecível para quem participou. O paulistano trabalha muito e por isso vai ser fundamental ter dias livres para curtir a Feira. Teremos seis dias livres e três dias úteis. E no último domingo tem a Parada LGBTQIA+ em São Paulo, que traz um público especial e um astral muito legal em toda a cidade", comenta Werneck.

Esta será a quarta edição do evento, que, em 2024, recebeu 64 mil pessoas. A expectativa é que, com o retorno ao feriadão, o festival poderá atrair até 110 mil pessoas ao longo dos nove dias de programação. Como novidade, Werneck destaca uma programação oficial voltada ao público infantojuvenil, que até então ficava por conta dos expositores e parceiros.

A Bienal do Livro do Rio, que recebeu mais de 600 mil visitantes em sua última edição, em 2023, costuma acontecer no mês de setembro. Em 2025, porém, foi adiantada por causa da celebração do Rio como Capital Mundial do Livro pela Unesco. A mudança foi anunciada em abril do ano passado.