Vilma reage após ser mais votada no Paredão: 'Acham que sou fraca, velha, sonsa'

Eva, por sua vez, destacou que o julgamento final não cabe aos confinados. "Ainda bem que não são eles que decidem se é fraco ou se é forte, é o povo lá fora", comentou.

A conversa seguiu com mais críticas à forma como o grupo adversário tem reagido às atitudes das duas. "Agora tudo incomoda. Incomoda se a Eva está rindo, se dá boa sorte, se anda junto com a Renata, se defende a Renata. Vocês querem que eu seja um bonequinho para vocês irem mandando e eu obedecendo?", completou Eva.

Como foi a formação do paredão

A formação do décimo Paredão começou com Vinícius atendendo o Big Fone e emparedando Eva e Maike. No entanto, Delma usou o Poder Marreta - conquistado no Poder Curinga - para salvar Eva, tirando-a da berlinda. Na sequência, João Gabriel imunizou João Pedro por ter vencido a Prova do Anjo. Coube à líder Renata indicar Aline direto para o Paredão.

Com a indicação da liderança e os emparedados pelo Big Fone definidos, os votos da casa ganharam ainda mais peso. Vilma foi o nome mais citado no confessionário, somando sete votos, enquanto Diego Hypolito recebeu cinco. Ambos se juntaram a Maike - que havia permanecido na mira do Big Fone - para disputar a Prova Bate-Volta.

Na disputa, quem levou a melhor foi Vilma, que garantiu sua permanência e escapou da votação popular. Assim, o Paredão da semana foi oficialmente formado por Aline, Diego Hypolito e Maike.