União de comédia e thriller dá certo em 'Código Preto'

Com Código Preto, Steven Soderbergh dá seus pitacos no mundo da espionagem. Em cartaz nos cinemas, o filme é a terceira parceria entre o diretor e o roteirista David Koepp - a primeira foi Kimi e a segunda, Presença, que estreia em abril.

No novo filme, George (Michael Fassbender) e Kathryn (Cate Blanchett) formam um casal de agentes secretos cuja missão se complica quando um dispositivo de segurança ultrapassado cai nas mãos erradas. George precisa investigar o roubo. Dentre os suspeitos, estão amigos e colegas de trabalho. Mas, e se a verdadeira ameaça estiver em casa? E se a espiã for sua mulher?

É a partir dessa dúvida que Código Preto se move. Mas Soderbergh e Koepp não querem contar uma história de espionagem tradicional. Eles brincam com o gênero do começo ao fim - e é justamente o humor com relação ao cinema de espionagem o melhor da produção. Soderbergh parece gargalhar atrás das câmeras.