Silvia Abravanel critica Boninho no SBT e revela convite para 'A Fazenda'

A apresentadora Silvia Abravanel revelou que já recebeu um convite para participar do reality A Fazenda, mas conta que negou a proposta porque, segundo ela, não conseguiria fazer parte de grupos de aliados.

"Eu já ia chegar dizendo: ‘Gente, é o seguinte, não me ponham em panela, não me coloque em resenha. Vou ser amiga de todo mundo, mas não venham trazer fofocas para mim. Não vou compactuar’. Eu não faço isso nunca na vida, não tenho saco para isso", revelou ao programa Selfie Service, do influenciador Lucas Selfie. "Eu seria odiada logo na entrada. O Brasil ia me odiar."

A segunda filha mais velha de Silvio Santos contou que chegou a pensar seriamente sobre aceitar o convite, e até conversou sobre a proposta com a Record: "Mas é aquela coisa, eu teria que fazer parte de um jogo que eu não ia saber como fazer. Ou eu seria cancelada - no mundo, nem só no Brasil - ou eu seria a isolada da casa", brincou.